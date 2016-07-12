МИД рекомендует не посещать Кашмирскую долину в Индии

Об этом сообщает пре-служба МИД.

Всем гражданам, которые находятся в штате Джамму и Кашмир, в министерстве советуют внимательно следить за новостями относительно развития ситуации, проявлять повышенную бдительность и осторожность, избегать мест массового скопления людей, не принимать участия в акциях протеста и демонстрациях, всегда иметь при себе документы, которые удостоверяют личность.

Читайте такжеВ результате наводнения в Индии погибли 17 человек

В случаях крайней необходимости выезда в штат Джамму и Кашмир гражданам Украины следует предварительно информировать посольство Украины в Индии относительно мест планируемого пребывания, возможности оперативной связи с ними (номера телефонов, адреса электронной почты и прочее) и безотлагательно обновлять данную информацию в случае ее изменения, сообщив телефон и контактную информацию на адрес электронной почты посольства: emb_in@mfa.gov.ua

При попадании в чрезвычайную ситуацию, возникновении угрозы жизни и здоровью гражданам Украины рекомендуется обращаться в посольство Украины в Индии по номерам телефонов "горячей линии" посольства: +91-11-2614-60-41, +91-92-0550-71-57, на электронную почту: +emb_in@mfa.gov.ua, круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: телефон +38-044-238-16-57; электронная почта cons_or@mfa.gov.ua