При сносе многоэтажного ТЦ в Индии погибли 4 человека (видео)
12:19, 09 июля 2016Мир
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По меньшей мере 4 человека погибли в городе Мирут (Мератх) в штате Уттар-Прадеш после того, как нанятые властями рабочие снесли многоэтажный торговый центр.
Недалеко от Дели неудачно снесли торговый центр / youtube.com
Как передает BBC, спасатели пытаются извлечь из-под завалов тех, кто оказался под обломками здания.
Отмечается, что нескольких человек удалось достать из-под завалов живыми.
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Ранее суд постановил, что здание было построено незаконно, и разрешил его снести. Причины, по которым всех людей не эвакуировали из зоны сноса, неизвестны.
Местные СМИ сообщают об акциях протеста жителей города, возмущенных произошедшим.
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