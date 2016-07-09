При сносе многоэтажного ТЦ в Индии погибли 4 человека (видео)

Как передает BBC, спасатели пытаются извлечь из-под завалов тех, кто оказался под обломками здания.

Отмечается, что нескольких человек удалось достать из-под завалов живыми.

Читайте такжеЖертвами наводнений в Пакистане и Индии стали не менее 55 человек

Ранее суд постановил, что здание было построено незаконно, и разрешил его снести. Причины, по которым всех людей не эвакуировали из зоны сноса, неизвестны.

Местные СМИ сообщают об акциях протеста жителей города, возмущенных произошедшим.