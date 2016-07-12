"Больше санкций - больше ракет": КНДР может готовиться к пятому ядерному испытанию - Reuters
Спутники зафиксировали высокий уровень активности на полигоне для ядерных испытаний Пунгэри в КНДР.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Активность на полигоне может говорить о подготовке пятого ядерного испытания, поводом для которых могли послужить новые американские санкции, считают эксперты.
"Северная Корея находится в состоянии готовности, что позволило бы проведение в будущем ядерных испытаний, если заказ приходит из Пхеньяна", - говорится в сообщении.
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Напомним, 6 июля США ввели персональные санкции против лидера КНДР Ким Чен Ына, руководителей Министерства народной безопасности и исправительной службы Минюста Северной Кореи, в ведении которых находятся лагеря принудительного труда, а также глав ведомств, отвечающих за государственную пропаганду.
8 июля Южная Корея и США заявили, что развернут в Южной Корее противоракетную систему, чтобы противостоять угрозе со стороны вооруженного ядерным оружием Севера, что в свою очередь вызвало резкий протест со стороны Китая.