В возрасте 113 лет умерла старейшая жительница Великобритании

Старейшая жительница Великобритании Глэдис Хупер скончалась в возрасте 113 лет, сообщает Газета.ru со ссылкой на Би-би-си.

Хупер умерла в доме для престарелых на острове Уайт. Она праздновала свой 113-й день рождения 18 января этого года.

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По словам сына покойной, 85-летнего Дерека Хермистона, они видели ее еще утром, "она была в порядке и спала".

"Мы отошли буквально на час, когда нам позвонили и сказали, что она умерла", - рассказал Хермистон.

Хупер родилась в 1903 году, в год, когда братья Райт осуществили первый управляемый полет человека на аппарате тяжелее воздуха с двигателем и в год, когда родился писатель, автор антиутопии "1984" Джордж Оруэлл.

Она посвятила свою жизнь музыке, работая пианисткой на концертах в Лондоне, после руководила учебным заведением.

Теперь старейшим жителем Британии считается 112-летняя Бесси Кэмм из города Ротерем в графстве Саут-Йоркшир.