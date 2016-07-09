Террористы "Исламского государства" запустили в обращение собственную валюту - правозащитники

Об этом сегодня, 9 июля, сообщил Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, передает DW.

Согласно данным правозащитников, новое платежное средство - золотая монета, весит 4,5 грамма и стоит 190 долларов США.

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Исламисты планируют в будущем продавать нефть, добываемую на подконтрольных им территориях в Сирии и Ираке, исключительно за эти золотые монеты. Поэтому спрос на новую валюту довольно значительный, сообщают в Центре. Впервые о введении собственной валюты ИГ объявило еще в 2014 году. До сих пор, однако, свидетельств о том, что эти деньги находятся в обращении, не поступало.

Между тем подконтрольная исламистам территория сокращается. В частности, 23 июня поддерживаемые США оппозиционные "Демократические силы Сирии" вошли в удерживаемый боевиками ИГ сирийский город Манбидж.