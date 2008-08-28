НАТО не собирается начинать войну с Россией

Вопрос о начале "полномасштабной войны" в отношении России со стороны НАТО не стоит.

Как передает Рейтер, об этом сегодня заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид МИЛИБЭНД.

В то же время дипломат осудил "вторжение" российских войск на территорию Грузии.

На вопрос, может ли НАТО начать полномасштабную войну с Россией в случае, если Москва вновь нападет на соседнее государство или на одного из членов Североатлантического альянса, Д.МИЛИБЭНД сказал: "Мы не хотим полномасштабной войны с Россией...Вопрос о начале полномасштабной войны с Россией не стоит".

Он также отметил, что НАТО не является "наступательным" альянсом.

Вместе с тем, согласно принципам НАТО, нападение на одного из членов Альянса расценивается как нападение на весь Альянс, что может повлечь за собой коллективную военную помощь.

Грузия не является членом НАТО, но выражает активное намерение присоединиться к Альянсу. По словам Д.МИЛИБЭНДА, никто никогда не сомневался в том, что российская армия легко победит малочисленные вооруженные силы Грузии. "Для России сейчас важен другой вопрос - хочет ли она оказаться в изоляции, потерять уважение и доверие", - сказал глава МИД Великобритании.