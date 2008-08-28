1 сентября ЕС обсудит санкции против России
12:37, 28 августа 2008Мир
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Москве не страшно...
|Бернар КУШНЕР
Такое заявление сегодня сделал глава МИД Франции Бернар КУШНЕР, передает Reuters.
Как сообщал УНИАН, ранее президент Франции Николя САРКОЗИ заявил, что саммит запланирован на 1 сентября, он должен пройти в Брюсселе.
Между тем, заместитель руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) Николай ВЛАСОВ сегодня заявил, что Россия в случае каких-либо международных эмбарго сможет обеспечить себя продовольствием.
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