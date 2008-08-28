Обама официально выдвинут кандидатом в Президенты США

Съезд Демократической партии США официально избрал сенатора Барака ОБАМУ кандидатом в Президенты США, передает Рейтер.

Б.ОБАМА выдвинут кандидатом от демократов при поддержке Хиллари КЛИНТОН, которая отказалась от дальнейшей борьбы за президентское кресло и призвала поддержать своего бывшего соперника на ноябрьских выборах. Х.КЛИНТОН решила сплотить демократический электорат, чтобы противостоять растущему влиянию кандидата от Республиканской партии Джона МАККЕЙНА.

Б.ОБАМА стал первым афроамериканцем, ставшим кандидатом в Президенты США. Его напарником официально признан сенатор Джо БАЙДЕН, выдвинутый самим Б.ОБАМОЙ.

В поддержку Б.ОБАМЫ на съезде выступил также экс-Президент США Билл КЛИНТОН.