Обама официально выдвинут кандидатом в Президенты США
09:07, 28 августа 2008Мир
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При поддержке Клинтон
Съезд Демократической партии США официально избрал сенатора Барака ОБАМУ кандидатом в Президенты США, передает Рейтер.
Б.ОБАМА выдвинут кандидатом от демократов при поддержке Хиллари КЛИНТОН, которая отказалась от дальнейшей борьбы за президентское кресло и призвала поддержать своего бывшего соперника на ноябрьских выборах. Х.КЛИНТОН решила сплотить демократический электорат, чтобы противостоять растущему влиянию кандидата от Республиканской партии Джона МАККЕЙНА.
Б.ОБАМА стал первым афроамериканцем, ставшим кандидатом в Президенты США. Его напарником официально признан сенатор Джо БАЙДЕН, выдвинутый самим Б.ОБАМОЙ.
В поддержку Б.ОБАМЫ на съезде выступил также экс-Президент США Билл КЛИНТОН.
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