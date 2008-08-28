Медведев и Саркози около часа беседовали по телефону

Президенты России и Франции обсудили ситуацию вокруг Абхазии и Южной Осетии после признания Москвой их независимости. Телефонный разговор Дмитрия Медведева и Николя Саркози продолжался около часа, - сообщает пресс-служба Кремля.

Речь шла о возможности заключения дополнительных соглашений по обеспечению безопасности в регионе. Медведев подчеркнул необходимость выполнения Грузией пункта мирного плана, в соответствии с которым грузинские войска должны вернуться на места постоянной дислокации.

Радио Свобода