Бунт в Далласе: предполагаемый убийца полицейских застрелился

По данным телеканала Fox news, речь идет о мужчине, с которым сотрудники правоохранительных органов более часа вели переговоры, сообщает ТАСС.

Как заявлял ранее шеф полиции города Дэвид Браун, подозреваемый находился в гараже расположенного в центре Далласа колледжа. Он участвовал в перестрелке с сотрудниками правоохранительных органов, а позже заявлял, что заминировал территорию вокруг своего укрытия.

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По данным полиции, к настоящему времени задержаны трое подозреваемых: женщина, а также пытавшиеся скрыться на автомобиле двое мужчин. "Мы продолжим допрашивать их, - заявил ранее Браун. - Пока они не проявляют готовности к сотрудничеству, достаточной, чтобы мы могли узнать, каковы были мотивы этих лиц и кто они такие".

Как сообщал УНИАН, в США во время массовых акций протеста против убийств афроамериканцев представителями правоохранительных органов были убиты четверо полицейских. Позже Reuters сообщило о пятом погибшем.

По словам очевидцев, огонь по толпе протестующих открыли двое мужчин, один из которых был в бронежилете. Как сообщает местная полиция, один из подозреваемых сдался сам, а другого удалось найти и задержать. Возмущение общественности вызвал инцидент, произошедший накануне в Луизиане, когда двое полицейских застрелили темнокожего мужчину.

На обнародованной видеозаписи с места происшествия, четко видно, как полицейские повалили мужчину на землю, после чего один из них сделал несколько выстрелов практически в упор. По факту убийства уже начато расследование Министерством юстиции США.