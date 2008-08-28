США поддерживают целостность Молдовы

01:47, 28 августа 2008
Мир
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В стране прошел День независимости

Соединенные Штаты поддерживают усилия Молдавии по восстановлению территориальной целостности страны и обеспечению республике процветающего будущего в составе европейского сообщества

Как сообщили РосБизнесКонсалтингу в пресс-службе главы молдавского государства, об этом говорится в поздравительном послании президента США Джорджа Буша, которое он направил президенту Молдавии Владимиру Воронину по случаю Дня республики (Дня независимости республики).

В послании отмечается, что Дж.Буш "восхищен" тесными связями между США и Молдавией, основанными на взаимном обязательстве построения благосостояния и укрепления демократических институтов. Президент США выразил надежду на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество между двумя странами и их народами.

27 августа 1991 г. бывшая Молдавская Советская Социалистическая Республика провозгласила свою независимость.

 

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