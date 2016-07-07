На побережье Израиля нашли фрагменты самолета EgyptAir

Об этом пишет РБК со ссылкой на израильскую газету Jerusalem Post.

О находке уже сообщили премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, отмечает издание.

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Пресс-секретарь главы правительства заявил газете, что Нетаньяху распорядился передать фрагменты Египту в пятницу, 8 июля. Францию также проинформировали об обнаруженных обломках.

Ранее УНИАН сообщал, что один из двух пилотов, находившихся в кабине самолета египетской авиакомпании EgyptAir, потерпевшего катастрофу в восточном Средиземноморье, пытался потушить пожар перед падением самолета. Это следует из расшифровки данных речевого самописца.