На побережье Израиля нашли фрагменты самолета EgyptAir
22:53, 07 июля 2016Мир
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В Израиле на побережье города Нетании нашли фрагменты египетского лайнера компании EgyptAir, разбившегося над Средиземным морем в мае.
REUTERS
Об этом пишет РБК со ссылкой на израильскую газету Jerusalem Post.
О находке уже сообщили премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, отмечает издание.
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Пресс-секретарь главы правительства заявил газете, что Нетаньяху распорядился передать фрагменты Египту в пятницу, 8 июля. Францию также проинформировали об обнаруженных обломках.
Ранее УНИАН сообщал, что один из двух пилотов, находившихся в кабине самолета египетской авиакомпании EgyptAir, потерпевшего катастрофу в восточном Средиземноморье, пытался потушить пожар перед падением самолета. Это следует из расшифровки данных речевого самописца.
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