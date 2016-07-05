Катастрофа EgyptAir: экипаж разбившегося самолета пытался потушить пожар на борту

Это следует из расшифровки данных речевого самописца, сообщает РБК со ссылкой на Le Figaro.

Известно, что запись параметрического самописца, расположенного в хвосте самолета, обрывается, когда лайнер находился на высоте 11 км. По сведениям Le Figaro, пожар не был причиной выхода из строя второго «черного ящика», но причину возгорания следователям пока не удалось установить. Издание отмечает, что самолет пролетел еще три-четыре минуты после прекращения работы бортового самописца, прежде чем упасть в море.

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Ранее УНИАН сообщал, что найденные бортовые самописцы лайнера A320 авиакомпании EgyptAir, который разбился в мае, сильно повреждены и нуждаются в восстановлении перед расшифровкой.

Первый бортовой самописец разбившегося самолета был обнаружен 16 июня в Средиземном море. Тогда в египетской комиссии по расследованию катастрофы сообщили, что найденный «черный ящик» был поврежден, однако специалисты смогли благополучно поднять на поверхность «блок памяти, который является наиболее важным в записывающем устройстве». Второй «черный ящик» спасатели нашли на следующей день, 17 июня.