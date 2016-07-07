Столтенберг и Дуда разошлись во мнениях по возможному диалогу НАТО и РФ на высоком уровне
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Польши Анджей Дуда разошлись во мнениях относительно того, возможен ли политический диалог Альянса с РФ на высоком политическом уровне.
Этот инцидент произошел на пресс-конференции после переговоров политиков, состоявшихся накануне саммита НАТО, сообщает "Европейская правда".
Отвечая на вопрос журналиста о возможности заседания Совета НАТО-Россия на уровне, высшем, чем уровень послов, Дуда категорически исключил ее проведение при нынешней ситуации, когда продолжаются агрессивные действия РФ в Украине.
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"Чтобы состоялась эта встреча, должна произойти одна вещь: должно восстановиться международное право", - подчеркнул он.
"Мы видели "Зеленых человечков", видели действие сил, которые подстрекала Россия, видели незаконную аннексию Крыма.
Мы осознаем, что произошла агрессия России против Украины. И поэтому очевидно, чего ожидает от России международное сообщество", - пояснил он.
Однако Йенс Столтенберг, который взял слово после хозяина саммита, настаивает на противоположной позиции.
"Мы прекратили практическое сотрудничество с РФ, но мы никогда не говорили о прекращении политического диалога", - заявил он.
Генсек добавил, что ранее, до начала агрессии РФ, заседания Совета НАТО-Россия проходили не только на уровне послов, но и на министерском и высшем уровне, и нет помех для их проведения в нынешних условиях.
По его словам, дата возможной встречи на высоком уровне не обсуждается.
"Давайте идти шаг за шагом. Сейчас на повестке дня - заседание совета на уровне послов", - добавил он.
Как известно, все решения в НАТО принимаются консенсусом, поэтому для согласования встречи с руководством РФ необходимо согласие всех стран-членов организации.