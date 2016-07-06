"Вечная жертва": журналисты нашли мужчину, которого "убивают" при каждом теракте

Сотрудники France 24 нашли эту "вечную жертву" и выяснили, почему его фотография регулярно всплывает в новостях.

С начала 2016 года этот человек "погиб" при теракте в аэропорту Стамбула, при крушении самолета EgyptAir и был убит в гей-клубе в Орландо. Кроме того, когда в Мексике 19 июня убили нескольких демонстрантов, именно его назвали представителем власти, что отдал приказ открыть огонь.

Этот фейк возник еще в мае 2016 года. После того, как пассажирский самолет EgyptAir упал в Средиземное море, авиакомпания написала твит о катастрофе. В ответ на него кто-то написал, что среди пассажиров был мужчина на фотографии.

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Автор сообщения назвал его "братом Альфонсо". Выяснилось, что "брат Альфонсо" уже появлялся ранее в интернете - в том числе в связи с потасовкой в мексиканском торговом центре.

Теперь удалось разобраться, кто изображен на фото и почему его лицо постоянно мелькает в новостях после громких событий. Для этого журналисты обратились к пользователям, которые публиковали снимок. Все они рассказали похожую историю: человек на фотографии оказался должником, который не возвращает деньги. "Наша цель - разрушить его репутацию. Мы хотим, чтобы весь мир знал его в лицо", - рассказал один из них.

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Французские журналисты нашли и саму "жертву", но решили не раскрывать имя мужчины. Он рассказал, что действительно задолжал нескольким людям, и предположил, что таким образом ему мстят. По его словам, он обращался в СМИ с просьбой удалить снимок, но не получил ответа.

После публикации France 24The New York Times пришлось удалить фотографию мужчины из ролика, в котором он упоминался как жертва теракта в гей-клубе в Орландо.