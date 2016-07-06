В Багдаде после теракта не могут идентифицировать полностью сожженные тела 150 человек

Об этом сообщается в заявлении Минздрава Ирака, передает Анадолу. В Центр судебно-медицинской экспертизы доставлены полностью сожженные тела 150 человек, личности которых невозможно определить.

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Ответственность за теракт в районе Каррада, расположенном в центре иракской столицы, взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".

В стране объявлен трехдневный национальный траур.

Президент Ирака Фуад Масум объявил, что в связи с терактом в стране не будет отмечаться праздник Рамазан.