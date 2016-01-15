МИД рекомендует украинцам не ездить в Индонезию из-за угрозы повторения терактов

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Ведомство, в частности, обращает внимание граждан Украины, которые планируют осуществить поездки в Индонезию или уже находятся на ее территории, на вероятность повторения террористических атак и риски, связанные с этим.

«В связи с активизацией террористической деятельности в Республике Индонезия, в частности, осуществлением 14.01.2016 г. ряда терактов в столице страны г. Джакарта, МИД рекомендует во время пребывания на территории Индонезии воздержаться в ближайшее время от посещения столицы страны, проявлять повышенную бдительность и осторожность», - говорится в сообщении.

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В частности, в МИД советуют избегать мест массового скопления людей, постоянно следить за новостями о развитии ситуации с безопасностью в стране и районе пребывания/проживания, неукоснительно выполнять все указания и рекомендации представителей правоохранительных органов и местной власти в случае резкого обострения ситуации, всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

«В случаях чрезвычайной ситуации, угрозы жизни и здоровью гражданам Украины следует безотлагательно обращаться в Посольство Украины в Индонезии по номеру телефона: +62 87884890918, e-mail: emb_id@mfa.gov.ua или на круглосуточную «горячую линию» МИД Украины: +38 044 238 16 57», - подчеркнули в пресс-службе министерства.

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Как сообщал УНИАН, 14 января утром в столице Индонезии Джакарте террористы осуществили атаку с использованием гранат и оружия. Всего в нападении участвовали около 15 боевиков.

В результате серии терактов погибли, по меньшей мере, 12 человек, включая 5 полицейских.

Кроме того, есть информация о гибели пяти нападающих.