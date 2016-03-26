В США перехватили подводную лодку, на борту которой находилось 5,5 тонн кокаина

Таможенная служба США и сотрудники пограничной охраны штата Техас перехватили небольшую подводную лодку, на борту которой находилось 5,5 т кокаина.

Как передает Газета.ру об этом сообщает The Independent.

Сотрудники таможни обнаружили судно в восточной части Тихого океана, когда оно начало тонуть, не выдержав такой большой вес груза. В результате захвата судна были задержаны четыре человека.

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Директор Национального центра воздушной безопасности Джон Вассон заявил, что совместная работа двух ведомств предотвратила проникновение столь крупной партии наркотиков на территорию США и что совместные экипажи будут продолжать использовать любую возможность, чтобы в дальнейшем сорвать подобный вид преступной деятельности.

Отмечается, что в 2015 году таможенная служба США и пограничная охрана предотвратили 198 попыток ввоза наркотиков в страну.