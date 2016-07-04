Неизвестные беспилотники следили за учениями НАТО в Швеции – СМИ

Инцидент произошел еще в июне, однако держался в тайне, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой издание Dagens Nyheter.

С 10 по 13 июня часть учений проходила на острове Уто. Там морские пехотинцы из Швеции и Финляндии отрабатывали взаимодействие с коллегами из США, Британии и Германии. На время учений полеты над островом запрещены.

"У нас есть информация, что в течение ночи неизвестные беспилотники дважды пролетали над Уто", - сказал представитель вооруженных сил Швеции Филип Саймон.

В вооруженных силах не уточняют, насколько серьезно рассматривают этот инцидент.

"Сначала мы должны провести расследование. До этого времени никаких комментариев не будет", - сказал Филип Саймон.

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По информации источников издания, беспилотники летали над островом на высоте более тысячи метров. При этом есть подозрения, что управляли беспилотниками из-за рубежа.

Издание отмечает, что во время аналогичных учений прошлого года в южной Швеции беспилотник осуществлял несанкционированную фотосъемку для медиакомпании. Тогда беспилотник летел на более низкой высоте.

Учения BALTOPS с участием 15 стран проходили с 3 по 19 июня.