С места крушения самолета EgyptAir извлекли останки тел пассажиров
02:19, 04 июля 2016Мир
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Судно "Джон Летбридж" извлекло останки тел пассажиров с места крушения самолета авиакомпании EgyptAir, разбившегося в Средиземном море.
REUTERS
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление египетской комиссии по расследованию катастрофы.
Корабль направился в порт Александрия, чтобы передать останки египетским властям. Позже он вернется к месту аварии для проведения дополнительных проверок.
Как сообщал УНИАН, самолет авиакомпании EgyptAir, выполнявший рейс MS804 из Парижа в Каир, в ночь на 19 мая упал в Средиземное море. На борту авиалайнера находились 66 человек, в том числе 56 пассажиров. Все они погибли.
Официально о причинах крушения самолета до сих пор не сообщалось. Телеметрия с борта самолета указывала, что за несколько минут до трагедии сработали детекторы дыма в туалете и в приборном отсеке под пилотской кабиной.
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