Кровавый теракт в Бангладеш: стало известно гражданство погибших (видео)

20 человек убили, 13 военным удалось освободить, передает ТСН.

Гражданство всех жертв еще выясняют. Впрочем, уже известно, что среди них – по крайней мере семеро японцев, девять итальянцев и одна студентка из Индии. Большинство из них террористы жестоко убили холодным оружием.

Среди освобожденных заложников – трое иностранцев: один гражданин Японии, двое – Шри-Ланки.

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Правоохранители пытались установить контакт с террористами, но усилия полиции оказались тщетными. После почти 12 часов без результата военные решили взять ресторан штурмом. Во время штурма военные обезвредили шестерых боевиков, одного задержали живым. Двое военных погибли.

Ответственность за нападения взяло на себя "Исламское государство".

За последние три года от рук исламистов в Бангладеш погибли более 40 человек. Из-за нынешней атаки в стране объявлен двухдневный траур.