В ходе атаки на кафе в Бангладеш убиты 26 человек. Все погибшие заложники - иностранцы

Как сообщает Reuters со ссылкой на заявление армии страны, все погибшие заложники были иностранцами, большинство из них - граждане Японии и Италии, передает Lenta.ru.

Читайте такжеПолиция взяла штурмом кафе с заложниками в БангладешПо официальным данным, спасти удалось 13 человек, в том числе один японец и два гражданина Шри Ланки.

Как сообщал УНИАН, боевики захватили заложников в кафе, расположенном в дипломатическом квартале Дакки, вечером в пятницу, 1 июля. Нападавшие были вооружены огнестрельным оружием и взрывными устройствами. Проникнув в заведение, они выкрикивали "Аллах акбар".

В ночь на субботу полиция провела спецоперацию по освобождению людей, в ходе которой были убиты по меньшей мере четверо силовиков и шесть боевиков.

Террористическая организация "Исламское государство", заявила, что атаку осуществила аффилированная с ней местная группировка.