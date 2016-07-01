В США сообщили о российском фрегате, который "рискованно и непрофессионально" следил за их авианосцем

Сторожевой корабль РФ "Ярослав Мудрый" в четверг проводил слежения за американским авианосцем Dwight D. Eisenhower. Об этом сообщили в ВМС США, со ссылкой на Defence News пишет "Европейская правда".

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Российский фрегат, который принимает участие в операциях против "Исламского государства", повторил опасные маневры возле американского корабля. В частности, он приблизился на 137 метров до крейсера San Jacinto, что входит в группу сопровождения авианосца.

При этом, отмечает издание, на верхней палубе "Ярослава Мудрого" в этот момент находились десять человек, а оружие было раскрыто. Действия фрегата американские военные охарактеризовали как "рисковые и крайне непрофессиональные".

Потом "Ярослав Мудрый" встал в кильватер San Jacinto и подал сигнал "Не пересекай мой курс", который в сообщении ВМС США назван "противоречащим духу соглашения" о предотвращении инцидентов на море.

Дальнейшие действия фрегата американские военные оценили как "рутинные, безопасные и профессиональные".

Как сообщалось, 29 июня в Пентагоне сообщили, что "Ярослав Мудрый", в опасном сближении с которым российское Минобороны обвинило эсминец "Грейвли" ВМС США, сам выполнял опасные маневры.