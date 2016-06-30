В Кремле заявили о "поэтапной" отмене санкций против Турции

Санкции РФ, которые вводились против Турции после инцидента со сбитым Су-24, должны отменяться поэтапно и не вредить российским производителям, которые уже заняли высвободившиеся ниши рынка РФ. Об этом заявил российский премьер-министр Дмитрий Медведев, передают "РИА Новости".

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"В соответствии с этим поручением (поручение президента об отмене мер в отношении Турции – ред.) нужно подготовить предложения по изменению соответствующих решений, то есть и корректировки указа, и постановления правительства. Действовать будем поэтапно. Здесь необходимо, с одной стороны, отменять эти ограничения с учетом улучшения общеполитического фона, ну, конечно, не в ущерб российским производителям и тем партнерам, которые уже заняли высвободившиеся ниши российского рынка", — заявил Медведев.

Напомним, в ноябре Турция сбила российский бомбардировщик Су-24, задействованный в военной операции в Сирии, который, по утверждениям Анкары, нарушил воздушное пространство страны. После инцидента отношения стран ухудшились: в ответ РФ ввела санкции на турецкие продукты питания и товары.