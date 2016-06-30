В России запускают для Кадырова проект, подобный реалити-шоу Трампа
Телеканал "Россия 1" запускает реалити-шоу "Команда", в котором будут выбирать помощника исполняющего обязанности главы Чечни Рамзана Кадырова.
Любой желающий может заполнить анкету на сайте проекта, чтобы принять участие в реалити-шоу, сообщает Русская служба Би-би-си.
На сайте проекта говорится, что его участники будут проходить испытания и выполнять различные задачи на территории Чечни.
"Вы будете подниматься в горы, спускаться к озерам, пройдете лесными тропами и побываете во многих знаменитых курортных местах Чечни. Узнаете, что такое чеченское гостеприимство и чеченская свадьба. Увидите, как накрывают чеченские женщины столы и как здесь соблюдают традиции..." - говорится в описании проекта.
Успехи кандидатов, согласно сайту, будет оценивать лично Рамзан Кадыров вместе с жюри.
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Победитель получит постоянное место в команде Кадырова и возглавит Агентство стратегического развития Чеченской Республики, передают "Вести".
В похожем проекте участвовал претендент на пост президента США Дональд Трамп. В ходе шоу "Кандидат" Трамп выбирал работников в собственную компанию.
Кадыров сейчас занимает пост исполняющего обязанности главы Чечни. В сентябре в республике пройдут выборы.