В России запускают для Кадырова проект, подобный реалити-шоу Трампа

Любой желающий может заполнить анкету на сайте проекта, чтобы принять участие в реалити-шоу, сообщает Русская служба Би-би-си.

На сайте проекта говорится, что его участники будут проходить испытания и выполнять различные задачи на территории Чечни.

"Вы будете подниматься в горы, спускаться к озерам, пройдете лесными тропами и побываете во многих знаменитых курортных местах Чечни. Узнаете, что такое чеченское гостеприимство и чеченская свадьба. Увидите, как накрывают чеченские женщины столы и как здесь соблюдают традиции..." - говорится в описании проекта.

Успехи кандидатов, согласно сайту, будет оценивать лично Рамзан Кадыров вместе с жюри.

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Победитель получит постоянное место в команде Кадырова и возглавит Агентство стратегического развития Чеченской Республики, передают "Вести".

В похожем проекте участвовал претендент на пост президента США Дональд Трамп. В ходе шоу "Кандидат" Трамп выбирал работников в собственную компанию.

Кадыров сейчас занимает пост исполняющего обязанности главы Чечни. В сентябре в республике пройдут выборы.