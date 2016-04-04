Кадыров собрался в гости к Асаду в Сирию

"Два раза пригласил президент Асад… в гости. Просто времени не бывает выехать… Хочу обязательно поехать", - рассказал Кадыров в интервью РИА Новости.

На вопрос, произойдет ли поездка до сентябрьских выборов в Чечне, Кадыров ответил: "Пока я исполняю обязанности, чтобы удостоверение не забрали".

Он добавил, что однажды уже был в Дамаске, но до войны.

Также в этом интервью Кадыров рассказал, что представители сирийской оппозиции ездили в Чечню для "обмена опытом". При этом он не уточнил, представители какой конкретно группировки к нему приезжали.

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Как сообщал УНИАН, ранее Кадыров рассказал об уничтожении большинства чеченцев, воевавших в Сирии. Сейчас, по его данным, в Сирии осталось около 200 выходцев из Чечни.