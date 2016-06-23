Трамп назвал Клинтон "вруньей мирового уровня"

00:39, 23 июня 2016
Мир
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Кандидат в президенты США от Республиканской партии миллиардер Дональд Трамп назвал своего соперника на президентских выборах, кандидата от демократов Хиллари Клинтон «вруньей мирового уровня». 

REUTERS

Об этом Трамп заявил во время своего выступления в Нью-Йорке, передает РБК со ссылкой на Associated Press.

Трамп также заявил, что Клинтон извлекает выгоду из своего пребывания в должности госсекретаря США. «Она богатеет, делая вас бедными», — сказал Трамп.

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В своем выступлении миллиардер также обратился к сторонникам демократа Берни Сандерса, который являлся основным конкурентом Клинтон, с призывом помочь ему исправить «сфальсифицированную систему».

По утверждению Трампа, его торговая и миграционная политика будет более выгодна, чем политика Клинтон, для чернокожих и латиноамериканцев — двух групп, которые на последних президентских выборах голосовали преимущественно за демократов.

Как сообщал УНИАН, ранее Хиллари Клинтон выступила с резкой критикой своего основного соперника на выборах в президенты США Дональда Трампа, который, по ее мнению, "обанкротит Америку".

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