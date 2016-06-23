Трамп назвал Клинтон "вруньей мирового уровня"

Об этом Трамп заявил во время своего выступления в Нью-Йорке, передает РБК со ссылкой на Associated Press.

Трамп также заявил, что Клинтон извлекает выгоду из своего пребывания в должности госсекретаря США. «Она богатеет, делая вас бедными», — сказал Трамп.

Читайте такжеТрампа и российскую элиту связывают тесные отношения - The Washington Post

В своем выступлении миллиардер также обратился к сторонникам демократа Берни Сандерса, который являлся основным конкурентом Клинтон, с призывом помочь ему исправить «сфальсифицированную систему».

По утверждению Трампа, его торговая и миграционная политика будет более выгодна, чем политика Клинтон, для чернокожих и латиноамериканцев — двух групп, которые на последних президентских выборах голосовали преимущественно за демократов.

Как сообщал УНИАН, ранее Хиллари Клинтон выступила с резкой критикой своего основного соперника на выборах в президенты США Дональда Трампа, который, по ее мнению, "обанкротит Америку".