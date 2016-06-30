Турецкие власти рассказали о "сценарии" тройного теракта в аэропорту Стамбула

"Когда террористы поняли, что не смогут пройти через рамки и полицейский пост, они развернулись и достали из чемоданов оружие, открыв беспорядочную стрельбу возле стойки проверки безопасности", - цитирует премьера Associated Press.

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При этом сотрудник министерства внутренних дел Турции и еще один чиновник на условиях анонимности рассказали агентству, что террористы втроем приехали на такси.

По их словам, первый нападавший вошел в терминал, открыл стрельбу, а затем подорвал себя возле рентген-аппаратов.

Когда началась паника, второй смертник поднялся этажом выше и взорвал себя.

Третий нападавший ждал снаружи в течение всего эпизода, и привел в действие взрывчатку, когда люди в панике начали бежать из терминала.

Ранее УНИАН сообщал, что в результате трех взрывов со стрельбой в стамбульском аэропорту имени Ататюрка погибли 43 человека, из них 13 не были гражданами Турции. Всего пострадали 250 человек.

Напомним, вечером 28 июня в международном терминале аэропорта Стамбула в результате атаки смертников произошли взрывы. Ответственность за произошедшее взяла на себя группировка "Исламское государство".