Керри: Обама может заключить особую торговую сделку с Великобританией

Об этом заявил госсекретарь США Джон Керри, передает Би-би-си. Во время кампании сторонников и противников "брексита" в Великобритании американский президент сказал, что Лондон окажется "в конце очереди" из желающих заключить торговый договор.

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Однако, как можно заметить, теперь Вашингтон готов пересмотреть эту точку зрения.

"Думаю, учитывая все произошедшее, президент постарается сделать обе вещи за один раз. Он умеет быть многозадачным", - отметил Джон Керри.

Вашингтон был крайне встревожен решением британского народа, проголосовавшего 23 июня на референдуме за выход из Евросоюза.

За несколько недель до проведения референдума по "брекситу" президент Барак Обама призвал британцев голосовать за то, чтобы остаться в Евросоюзе.