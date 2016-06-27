Прокуратура Парижа: нет никаких свидетельств того, что EgyptAir упал вследствие теракта

Как заявила пресс-секретарь прокуратуры Агнесса Тибо-Лекувр, дело возбуждено по статье "убийство", и им занимается группа по расследованию авиационных происшествий, а не антитеррористическое подразделение, передает Русская служба Би-би-си.

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По словам Тибо-Лекувр, сейчас нет никаких свидетельств того, что катастрофа могла быть связана с терактом, и что следователи не склоняются в пользу версии о том, что к крушению привели чьи-то преднамеренные действия.

Самолет французского производства, летевший из Парижа в Каир, упал в Средиземном море, жертвами катастрофы стали 66 человек.

Причины катастрофы самолета EgyptAir пока остаются загадкой. Сообщалось, что незадолго до трагедии сработали датчики дыма в приборном отсеке под пилотской кабиной и в туалете.

Ранее поисковые группы обнаружили на дне моря два бортовых самописца разбившегося лайнера, но из-за сильных повреждений египетские эксперты не смогли снять с них информацию. Тогда было решено отправить "черные ящики" на расшифровку во Францию.