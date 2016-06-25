Британский еврокомиссар Джонатан Хилл подал в отставку

Как передает собственный корреспондент УНИАН, по этому поводу президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сделал заявление, тест которого был распространен в субботу.

«С большим сожалением я принял решение Джонатана Хилла уйти в отставку из Европейской Комиссии. Хилл - опытный политик, которого я очень уважаю и хочу искренне поблагодарить его как члена моей команды за преданную и профессиональную работу», - сказал президент ЕК.

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По словам Юнкера, с самого начала мандата этой Комиссии он хотел, чтобы именно британский комиссар был ответственен за финансовый сервис, как «знак моей уверенности в членстве Соединенного Королевства в ЕС».

«К большому сожалению, сейчас ситуация изменилась. Я пытался убедить Джонатана Хилла остаться комиссаром. Я считаю, что он является настоящим европейцем, а не просто комиссаром от Великобритании. Однако, я понимаю его решение и уважаю его», - подчеркнул президент ЕК.

Юнкер также сообщил, что передал портфель Хилла вице-президенту ЕК по вопросам евро- и социального диалога Валдису Домбровскису.