"Европейский "Титаник", идущий ко дну": в Словакии запускают петицию по референдуму о выходе из Евросоюза

Инициатором выступила ультраправая Народная партия, передает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Граждане Соединенного Королевства решили отбросить диктат Брюсселя. Они поняли, что продолжение пребывания в ЕС будет означать их постепенное вытеснение. Это отличное время для того, чтобы и Словакия покинула европейский "Титаник", идущий ко дну. Поэтому в понедельник мы начнем выполнять еще одну нашу избирательную обещание – начнем собирать подписи за референдум о выходе Словакии из ЕС", - заявил лидер партии Мариан Котлеба, которого цитирует канал ТА 3.

Согласно словацким законам, для того чтобы провести референдум в 5,4-миллионной стране нужно собрать 350 тысяч подписей. Результаты такого референдума являются обязательными к исполнению.

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На выборах в марте партия Котлеби сенсационно прошла в парламент, набрав 8% голосов избирателей.

Напомним, в Великобритании евроскептики одержали победу на референдуме по выходу страны из ЕС. После подсчета всех голосов сторонники Brexit набрали 51,9% голосов.

В Европейском Союзе выразили сожаление по поводу результатов референдума в Великобритании и ожидают от правительства скорейшей реализации соответствующего решения, при этом подчеркивая, что союз 27 стран будет существовать и в дальнейшем.