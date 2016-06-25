За новый референдум о Brexit подписались более 555 тысяч британцев

В петиции, размещенной на сайте парламента страны, британцы просят ввести в отношении референдума о членстве страны в ЕС новое правило, сообщает Русская служба Би-би-си.

Согласно этому предложению, повторный референдум должен проводиться, если явка была ниже 75% или если доля проголосовавших за или против выхода страны из ЕС составляет менее 60%.

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Отмечается, что парламент обязан рассматривать любую петицию, собирающую более 100 тысяч подписей. Правительство Великобритании, в свою очередь, должно в обязательном порядке отвечать на петиции, набирающие больше 10 тысяч подписей.

В то же время, на сайте Change.org чуть более 100 тысяч голосов набрала петиция к мэру Лондона Садику Хану с просьбой объявить Лондон независимым городом, который мог бы войти в состав ЕС.

Напомним, в Великобритании евроскептики одержали победу на референдуме по выходу страны из ЕС. После подсчета всех голосов сторонники Brexit набрали 51,9% голосов.

В Европейском Союзе выразили сожаление по поводу результатов референдума в Великобритании и ожидают от правительства скорейшей реализации соответствующего решения, при этом отмечая, что союз 27 стран будет существовать и в дальнейшем.