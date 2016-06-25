"Мы должны принять выбор": Штайнмайер призвал ЕС "не мстить" Британии за Brexit

По мнению главы немецкого МИДа, страны ЕС должны сосредоточиться на достижении согласия в таких областях, как безопасность, миграция и экономический рост, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

«Мы должны принять выбор, который был сделан [Великобританией], и не искать отмщения», — заявил он.

Штайнмайер подчеркнул, что впереди тяжелые переговоры по условиям выхода Британии из ЕС, но европейские лидеры обязались наметить новый курс по решению проблемы с высоким уровнем безроботицы среди молодежи и других вопросов, которые поднял референдум в Великобритании.

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По словам Штайнмайера, политические партии в некоторых государствах—участниках ЕС, скорее всего, будут добиваться аналогичных популярных голосований, но он не знает ни одной конкретной страны, которая серьезно рассматривает вопрос о выходе из Евросоюза. По его словам, большинство немцев поддерживают дальнейшее членство в ЕС.

Напомним, в Великобритании евроскептики одержали победу на референдуме по выходу страны из ЕС. После подсчета всех голосов сторонники Brexit набрали 51,9% голосов.

В Европейском Союзе выразили сожаление по поводу результатов референдума в Великобритании и ожидают от правительства скорейшей реализации соответствующего решения, при этом отмечая, что союз 27 стран будет существовать и в дальнейшем.