Лидеры ЕС проведут первый саммит без участия премьера Великобритании

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу Совета ЕС Дональда Туска.

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Кэмерон посетит во вторник, 28 июня, только первый день двухдневного саммита ЕС. он представит доклад по результатам референдума о выходе из ЕС, после чего покинет саммит.

На следующий день лидеры 27 стран ЕС обсудят итоги референдума без представителей Британии.

Напомним, 23 июня на референдуме в Великобритании победили сторонники выхода страны из Европейского Союза. За такое решение проголосовали 52% граждан, против - 48%. Британия была членом ЕС в течение 43 лет.