Путин прокомментировал результаты референдума в Британии

По его словам, Россия не будет в это вопрос вмешиваться, передает РИА Новости.

"Это выбор подданных Великобритании. Мы никак в это не вмешивались, не вмешиваемся и вмешиваться не собираемся. Судя по всему, сейчас последуют какие-то формальные процедуры, связанные с решением британцев о выходе из Евросоюза, мы внимательно будем за этим следить", — сказал Путин.

Также он заявил, что власти РФ проанализируют последствия референдума в Великобритании и последующих решений по процедуре выхода страны из ЕС, постараются минимизировать негативное влияние Brexit на российскую экономику.

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"Мы внимательно будем за этим следить, анализировать, будем стремиться к тому, чтобы минимизировать какие-то негативные явления этого решения для нашей экономики…. мы видим, если сейчас это ударило по рынкам, по валютам, то неизбежно отразится и уже отражается на биржевых индексах, а значит и на ценах на все традиционные товары, но я уверен, что это скорректируется в самое ближайшее время", — сказал Путин.

Как сообщал УНИАН, в Великобритании евроскептики одержали победу на референдуме по выходу страны из ЕС. После подсчета всех голосов сторонники Brexit набрали 51,9% голосов.