Меркель созвала совещание с лидерами ЕС, Франции и Италии по итогам референдума в Британии

Об этом Меркель заявила в своем выступлении по поводу результатов референдума в Британии, пишет Европейская правда со ссылкой на Reuters.

Меркель отметила, что ситуацию с выходом Великобритании из Евросоюза надо спокойно проанализировать и не спешить с решениями.

По словам Меркель, решение британцев - сильный удар по Европе и процессу объединения европейских стран.

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"Нашей задачей должно быть близкое будущее отношений между Великобританией и ЕС. Только вместе с ЕС сможет отстаивать свои интересы в мире", - сказала Меркель.

Как сообщал УНИАН, в Великобритании евроскептики одержали победу на референдуме по выходу страны из ЕС. После подсчета всех голосов сторонники Brexit набрали 51,9% голосов.