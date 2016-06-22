The Daily Beast: Сколько российских солдат погибло в Сирии?

Об этом пишет Кэтрин Фитцпатрик в статье "Сколько российских солдат погибло в Сирии?", опубликованной на сайте издания The Daily Beast.

С тех пор, как 30 сентября 2015 года Россия начала бомбардировки в Сирии, министерство обороны России подтвердило смерти, по крайней мере, 12 российских солдат, но независимые журналисты и блоггеры нашли доказательства еще нескольких смертей и обнаружили сообщения о десятках убитых, которых правительство не признает.

На войне в Украине Кремль делает вид, что в боях умирают местные сепаратисты, несмотря на сообщения о гибели сотен российских солдат, а в Сирии смерти признают и солдат чествуют как героев, они получают посмертные награды.

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Но Кремль осторожно описывает обстоятельства их смерти, солдаты не гибнут в самом бою, так как официально там нет российских сил. Вместо этого, правительство сообщает, что они героически пожертвовали своей жизнью, когда охраняли конвои гуманитарной помощи, направляли удары сирийских ВВС или вели "переговоры" между различными фракциями через созданный Россией Центр примирения враждующих сторон.

Ниже приведен подтвержденный список российских солдат, которые погибли в Сирии; один, по сообщениям, покончил с собой, девять были убиты "во время выполнения военных заданий" и два – во время крушения вертолета.

1. Вадим Костенко, солдат 960-го штурмового полка 1-й смешанной дивизии ВВС, по сообщениям, покончил с собой на воздушной базе Хмеймим 24 октября 2015 года. Чиновники утверждали, что он был подавлен из-за разрыва с девушкой, но его семья, которая часто с ним общалась, в том числе и в день его смерти, отрицает такое объяснение. Неназванный друг Костенко сказал блоггеру Руслану Левиеву из Conflict Intelligence Team (команда по расследованию военных конфликтов (CIT), что вечером, перед смертью Костенко, на базе был замечен дым; в этом же инциденте погибли еще примерно девять солдат.

2. В ноябре 2015 года Федор Журавлев, офицер спецназа, по сообщениям CIT, служивший в российской военной разведке (ГРУ) летом 2014 года, участвовал в "наведении высокоточного оружия стратегической авиации", рассказал "высокопоставленный источник в министерстве обороны". 17 марта 2016 года, президент России Владимир Путин встретился с четырьмя солдатскими вдовами; Юлия Журавлева, вдова Федора, была среди них.

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3. 24 ноября, Олег Пешков, пилот Су-24М, сбитого турецкий истребителем, был убит после того, как катапультировался из самолета. Его тело пронзили 8 пуль. Его вдова также была среди тех, кто встречался с Путиным в марте 2016 года.

4. В тот же день, Александр Позынич, солдат морской пехоты, был убит во время операции по спасению второго пилота Пешкова.

5. В феврале 2016 года военный советник Иван Черемисин был ранен во время нападения на сирийский учебный центр, впоследствии он умер. Видео, опубликованное Свободной сирийской армией, показывает, что по группе военнослужащих в западной провинции Латакия ударили противотанковой ракетой TOW американского производства. Черемисин, вероятно, был одним из тех, кто погиб в этой атаке.

6. 17 марта 2016 года, Александр Прохоренко, лейтенант спецназа, был убит вблизи Пальмиры. Российские военные признали, что офицер был убит во время попытки повторного захвата Пальмиры, но сначала не сообщали его имя. Курдские боевики заявили, что вели переговоры с ИГИЛ, чтобы вернуть его тело российской армии. Его тело привезли домой в Россию 29 апреля 2016 года, он получил награду от президента Путина посмертно. Говорили, что Прохоренко окружили боевики, когда он направлял российские воздушные удары в районе города Тадмор. В министерстве обороны сказали, что он направил воздушный удар на себя, чтобы защитить своих товарищей. Однако, ИГИЛ опубликовал видео тела Прохоренко и оборудования, которое позволяет опровергнуть такую версию.

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7. В апреле, Андрей Окладников был убит в результате крушения вертолета, по сообщениям, над территорией повстанцев за пределами Хомса; российские военные чиновники заявили, что вертолет не был сбит.

8. Виктор Панков погиб в том же крушении вертолета.

9. Антон Ерыгин, сопровождавший транспортные средства из российского Центра примирения враждующих сторон, был ранен, когда колонна попала под обстрел боевиков. Он был награжден посмертно.

10. 15 июня Андрей Тимошенков был ранен в Хомсе, когда охранял гуманитарный конвой российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии. Впоследствии он скончался от полученных ранений. Говорят, что он помешал смертнику направить полный взрывчатки автомобиль в район, где гражданское население получает гуманитарную помощь.

11. 16 июня, был убит Михаил Широкопояс, 35-летний артиллерист, из села Серышево. В местной прессе появились сообщения его смерти в Сирии, но затем их убрали. Позже национальные средства массовой информации сообщили, что министерство обороны России подтвердило его смерть.

В дополнение к этим 11 подтвержденным смертям, независимые СМИ и блогеры обнаружили других убитых в Сирии.

Вадим Тумаков, солдат из Оренбурга, по сообщениям, из внутренних войск МВД, погиб "при неизвестных обстоятельствах". Василий Панченков, руководитель пресс-службы внутренних войск сказал, что Тумаков служил в войсках в качестве повара и офицера снабжения подразделения спецназа "Витязь" в 2002-2004 гг. После окончания срока службы, он был демобилизован, никаких других записей о его службе нет.

Но местный новостной сайт Orenday сообщил, что Вадим Тумаков из Соль-Илецка был убит в бою за "освобождение Сирии от террористов ИГИЛ", второй, уроженец Оренбурга, погиб там же (первым был Александр Прохоренко).

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В марте новостной сайт Санкт-Петербурга Fontanka.ru опубликовал статью о наемниках в российских войнах, которая утверждает, что потери России в Сирии "исчисляются в десятках". Ее автор – бывший сотрудник полиции и консультант по безопасности Денис Коротков. Ранее Фонтанка публиковала многочисленные статьи о наемниках в Славянском корпусе, частной военной компании (ЧВК), созданной в 2013 году. Многие бойцы Славянского корпуса позже присоединились к другой ЧВК под названием "Вагнер", названной так в честь известного деятеля, компания известна приверженностью идеологии Третьего рейха, воевала в Украине, а также в Сирии.

В прошлом году Фонтанка сообщала о том, что бойцы подразделения Вагнера, воевавшие на востоке Украины, были переброшены в Сирию. Коротков смог найти подробности о трех наемниках, убитых в Сирии, но он считает, что погибших больше.

Минобороны России не сообщало о смертях этих бойцов, потому что они формально не являются частью вооруженных сил, хотя Коротков обнаружил, что некоторые из них получили медали. Президент Владимир Путин издал секретные указы, чтобы посмертно награждать наемников, погибших в Сирии.

51-летний Сергей Чупов, майор запаса, псевдоним "Чуб" или "Чупа", был заместителем командира по боевой подготовке. Он был убит за пределами Дамаска. CIT и служба новостей РБК также сообщали о его смерти.

Чупов служил в Афганистане и в Чечне во время двух войн, перед уходом в отставку он был переведен в 46-ю бригаду внутренних войск МВД. Затем он вернулся, чтобы воевать в Сирии, хотя его вдова и представители Кремля отрицают, что он там был.

CIT считает, что он мог вернуться как офицер спецслужб или "переговорщик", возможно, его даже перераспределили в вооруженные силы. Но Коротков говорит, что он присоединился к Вагнеру в мае 2014 года и переехал в Ростов, а затем в село Веселое, где располагалась тренировочная база Вагнера по подготовке российских бойцов для войны в Украине (позже база была перенесена в Молькино, Краснодарский край).

На надгробии значится, что Чупов был убит 8 февраля 2016 года, но по некоторым сообщениям, он был убит в январе. Источник сообщил Короткову, что в Молькино приезжал седой пожилой мужчина в кожаной офицерской куртке, сотрудник ФСБ, по меньшей мере, в звании генерал-майора, он вручал медали, некоторые из них – посмертно. Фонтанка сначала не поверила в это, но потом они получили документы, подтверждающие наличие наград – посмертные наградные карты с подписью Путина.

38-летний Максим Колганов, донской казак из села Жигулевское, был убит 3 февраля 2016 года "во время выполнения боевого задания", сообщается на местном интернет-форуме казаков.

Насколько удалось узнать Фонтанке, Колганов тоже служил в Вагнере, в качестве наводчика и оператора БМП (боевая машина пехоты) вблизи Латакии. Его армейские приятели предоставили его фотографии в Латакии.

Другой наемник, с позывным "Шланг", чье имя неизвестно, вероятно, присутствует на фотографии бойцов Вагнера в Донецком регионе. Он был убит позже в середине декабря 2015 года. Он подорвался на противопехотной мине, когда возвращался из разведывательной миссии с группой из 7 других бойцов.

Из 93 мужчин, отправленных в Сирию, в декабре 2015 года только треть вернулась живыми и здоровыми, сообщают источники Короткова. Они не нашли других имен, кроме тех трех. Доказательства смертей трудно было найти, потому что солдаты гибли, в основном, в январе и феврале в боях за Пальмиру, и потому что даже те, кто служил в одном взводе, не всегда знали настоящие имена друг друга.

"Любопытство там не приветствуется", - сказал один источник.

Томас Гроув, корреспондент The Wall Street Journal, который брал интервью у Короткова, отметил, что Коротков – единственный журналист, который написал о Вагнере; ни один из членов самого Вагнера не стал говорить с Гроувом. Но сам он также нашел три других источника, которые сообщили, что "восемь или девять" наемников из Вагнера были убиты в октябре 2015 года, когда минометный выстрел ударил по их базе в Западной Сирии.

Один из источников – чиновник, по официальным сообщениям, "приближенный к минобороны России", сказал, что в подразделение Вагнера входило 1000 человек, им поставляли танки Т-90 и гаубицы. Другой источник – Иван Коновалов, директор московского аналитического центра безопасности и консультант законодателей, которые пытаются легализовать военных наемников, которые в настоящее время работают в серой зоне права. Коновалов и чиновник сообщили, что убитые наемники первоначально были членами Славянского корпуса, который ранее служил в Сирии и был расформирован, но потом вернулся в Сирию с Вагнером.

В мае 2015 года Путин принял постановление, согласно которому разглашение информации о гибели российских военнослужащих за рубежом – это уголовное преступление; несмотря на судебное разбирательство, инициированное независимыми юристами и журналистами против этой меры, указ был оставлен без изменений Конституционным Судом Российской Федерации. Еще до этого, журналисты, блогеры и активисты, которые пытались выследить сообщения о гибели российских солдат в Украине в социальных медиа, сталкивались с угрозами и даже избиениями. Родственников солдат предупреждали, что они могут потерять пособия, если будут говорит с представителями СМИ. Эти репрессии практически положили конец сообщениям о жертвах войны в средствах массовой информации.

Кремль был более откровенным в вопросе смертей в Сирии, потому что присутствие военно-воздушных сил России в Сирии официально признано, так же как якобы бомбардировка оплотов ИГИЛ, которая, по сути, является прикрытием для уничтожения оппозиционных сил, которые выступают против президента Сирии Башара аль-Асада. Смерти и посмертные церемонии награждения даже являются частью патриотической пропаганды Кремля, которая подпитывает войну.

Но туманный мир наемников российская армия признать не может, потому что пока они вне закона. И Россия, вероятно, предпочла бы все оставить, как есть, чтобы в Сирии у нее было как можно больше возможностей для "правдоподобного отрицания".