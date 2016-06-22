В Лондоне прошли масштабные дебаты накануне референдума о Brexit

В течение почти четырех часов сторонники и противники “брекзиту” страстно обсуждали вопрос мигрантов, экономики и суверенитета, сообщает Euronews.

"Все наши переговоры относительно торговли ведет Еврокомиссия, где лишь 3,6% чиновников родом из нашей страны. Поэтому не удивительно, что они не смогли заключить соглашения о свободной торговле с Китаем, с Индией, со всеми ведущими экономиками мира, включая Америку", - подчеркнул экс-мэр Лондона Борис Джонсон, который возглавляет кампанию за выход из ЕС.

Ему возражает нынешний столичный градоначальник Садик Хан:

"Полмиллиона рабочих мест в Лондоне напрямую связаны с Европейским Союзом. Я общаюсь с компаниями во всем мире – Sony, AIG Insurance, Bloomberg - догадайтесь, где они имеют свои европейские штаб-квартиры? Здесь, в Лондоне. Половина нашего экспорта идет в Европу", - утверждает мэр.

Накануне голосования премьер Дэвид Камерон, который активно агитирует за членство в ЕС, выступил с незапланированным обращением просто перед своей резиденцией на Даунінг стрит:

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"Я подчеркиваю, что наша экономическая безопасность стоит на первом месте. И она будет крепче, если мы останемся в ЕС. Если мы пойдем, мы ставим ее под угрозу. Это угроза рабочим местам, семьям и будущему наших детей. Нам нет пути назад", - заявил глава правительства.

По последним опросам, количество сторонников европейского выбора уменьшается. Сейчас их лишь на 1 процент больше, чем тех, кто хочет выхода из ЕС. Итак аналитики не берутся с уверенностью прогнозировать, каким станет результат голосования.