Кэмерон: после Brexit пути назад не будет

Об этом заявил премьер-министр Дэвид Кэмерон, передает Deutsche Welle.

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"Если вы не уверены, не рискуйте, выходя из состава ЕС. Если вы не знаете, не делайте этого", - обратился премьер страны к своим согражданам со страниц издания The Sunday Telegraph, что вышло в воскресенье, 19 июня.

"Если мы выйдем из состава ЕС и быстро выяснится, что это большая ошибка, не будет возможности передумать и все исправить", - уверяет Кэмерон.

Напомним, референдум по вопросу сохранения Великобританией членства в ЕС состоится 23 июня.