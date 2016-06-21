В ООН констатировали ухудшение ситуации в Сирии: призывают стороны к переговорам

Об этом заявил глава международной Независимой комиссии ООН по расследованию в Сирии Пауло Пинейро, выступая во вторник на 32-й сессии Совета Организации по правам человека, сообщает РИА Новости.

"Ситуация постепенно ухудшилась с возобновлением яростных сражений за контроль над территорией и ресурсами. Я с грустью сообщаю, что в этот период мирные граждане всех кусочков сирийской мозаики продолжают оставаться основными жертвами, кажется, бесконечного конфликта", — сказал он в устном дополнении к докладу о нарушениях прав человека в Сирии, который комиссия опубликовала на прошлой неделе.

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Пинейро отметил, что сирийские граждане страдают от обстрелов со стороны правительственных войск, "неизбирательных атак неправительственных вооруженных групп и групп, причисленных Советом Безопасности ООН к террористическим, в том числе "ИГ", "Джебхат ан-Нусра" и их сообщников". Комиссия особенно обеспокоена сообщениями, которые сейчас расследует, о том, что "Джебхат ан-Нусра" и другие группы, связанные с "Аль-Каидой", рекрутировали сотни детей в возрасте до 15 лет в Идлибе".

При этом Пинейро отметил как "шаг в правильном направлении" предоставление со стороны Дамаска доступа для гуманитарных миссий ООН в 15 осажденных районов Сирии. Он призвал полностью снять осаду со всех населенных пунктов и прекратить использование голода "в качестве орудия войны". По словам Пинейро, после обнаружения подтвержденных случаев геноцида ИГ против езидов в Сирии, Независимая комиссия ООН также продолжит расследовать преступления ИГ против алавитов, ассирийцев, христиан, шиитов и суннитов, которые отвергают идеологию террористической группировки.