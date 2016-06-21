Обама рассказал, где будет искать новую работу

Об этом сообщает издание Еспрпесо.TV со ссылкой на The Hill.

"Через семь месяцев или около того я отправлюсь на биржу труда, и я рад, что буду там. Я собираюсь воспользоваться LinkedIn и посмотреть, что из этого получится", - сказал он.

Обама является фанатом этой соцсети. В феврале он рассказал в LinkedIn о своей первой работе - помощника продавца мороженого, во время которой он, по его словам, сделал "некоторые ценные выводы".

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Напомним, президентские выборы в США состоятся 8 ноября. Сейчас наиболее вероятными кандидатами в президенты являются Хиллари Клинтон (Демократическая партия) и Дональд Трамп (Республиканская партия).