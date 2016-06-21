Полиция Бельгии отпустила шестерых задержанных по делу о стрельбе в поезде

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на прокуратуру страны.

«Их отпустили, как и планировалось, после проверки. Задержанным не было предъявлено никаких обвинений», — сообщил представитель бельгийской прокуратуры.

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Новые задержания последовали в понедельник после рейдов по жилым домам на выходных. Трем мужчинам после этого были предъявлены обвинения в подготовке нападения. По данным бельгийских СМИ, один из этих мужчин планировал совершить в Бельгии нападения на болельщиков во время просмотра игр Чемпионата Европы по футболу.

В прокуратуре также отметили, что суд выдал ордер на обыски в шести домах в районе Брюсселя, однако в ходе них не было найдено ни оружия, ни взрывчатых веществ.

Как сообщал УНИАН, стрельба в скоростном поезде Thalys, направлявшемся из Амстердама в Париж через Брюссель, произошла 21 августа 2015 года. Нападавший открыл огонь из автоматического оружия, в результате пострадали три человека. Пассажиры смогли обезвредить мужчину.