Парламент Хорватии проголосовал за самороспуск

За это решение проголосовали 137 народных избранников из 151-го, передает DW.

Читайте такжеПремьер Черногории на встрече НАТО заявил, что не отдаст будущее страны Кремлю

Решение парламента должно вступить в силу 15 июля, заявил его спикер Желько Райнер. После этого новые парламентские выборы состоятся в 60-дневный срок - их проведение ожидается в начале сентября.

Президент Хорватии Колинда Грабарь-Китарович, которая назначает дату выборов, заявила, что примет во внимание желание большинства партий провести их уже после летних каникул.

Напомним, 16 июня хорватский парламент отправил в отставку премьер-министра страны Тихомира Орешковича, который находился у власти менее полугода. А днем ранее из-за обвинений в коррупции в отставку подал первый вице-премьер Хорватии Томислав Карамарко.