На территории российского полигона под Астраханью загорелась часть ракеты
12:17, 20 июня 2016Мир
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Склад загорелся в понедельник днем на территории военного полигона Ашулук в Харабалинском районе Астраханской области.
На территории полигона Ашулук загорелась часть ракеты / ridus.ru
Об этом сообщил источник в силовых структурах региона, передает РИА Новости.
"По предварительным данным, горит склад с запчастями. Из ближайшего населенного пункта эвакуированы около 600 человек", — сказал собеседник агентства.
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Как сообщили в Минобороны России, в хранилище небоевых частей ракет-мишеней во время проведения плановых работ загорелся двигатель ракеты.
В 11.00 мск пожарным удалось локализовать возгорание. В результате ЧП никто не пострадал.
На место происшествия едет комиссия министерства.
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