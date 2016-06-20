На территории российского полигона под Астраханью загорелась часть ракеты

Об этом сообщил источник в силовых структурах региона, передает РИА Новости.

"По предварительным данным, горит склад с запчастями. Из ближайшего населенного пункта эвакуированы около 600 человек", — сказал собеседник агентства.

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Как сообщили в Минобороны России, в хранилище небоевых частей ракет-мишеней во время проведения плановых работ загорелся двигатель ракеты.

В 11.00 мск пожарным удалось локализовать возгорание. В результате ЧП никто не пострадал.

На место происшествия едет комиссия министерства.