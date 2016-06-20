В США погиб голливудский актер из "Стартрека"

Информацию об этом подтвердила представитель артиста Дженнифер Аллен, передает Lenta.ru со ссылкой на Associated Press.

По сведениям TMZ, тело Ельчина возле дома в долине Сан-Фернандо (штат Калифорния) нашли его друзья, которые обеспокоились отсутствием актера на запланированной встрече. Труп был зажат между автомобилем и кирпичным почтовым ящиком, установленным на воротах.

Читайте такжеУмер российский актер Алексей Жарков

Артист известен по роли пилота звездолета "Энтерпрайз" Павла Чехова в лентах "Звездный путь" и "Стартрек: Возмездие". В июле в прокат должен выйти "Стартрек: Бесконечность" с его участием. Помимо этого, актер также сыграл в лентах "Альфа Дог", "Терминатор: Да придет спаситель", "Нью-Йорк, я люблю тебя" и других.

Ельчин родился 11 марта 1989 года в Ленинграде в еврейской семье. Его родители, Виктор Ельчин и Ирина Корина, были профессиональными фигуристами в парном катании. Когда Антону было полгода, они переехали в США. В конце 1990-х Ельчин начал сниматься в фильмах и телесериалах, по собственному утверждению, пробовался на роль Гарри Поттера.

Ранее УНИАН сообщал, что Мичу Месарош, который играл инопланетянина Альфа в одноименном комедийном сериале, скончался в возрасте 76 лет.