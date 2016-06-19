США могут выделить еще $15 миллиардов на военные нужды Афганистана

Американские власти и союзники по НАТО рассчитывают выделить дополнительные 15 миллиардов долларов на финансирование сил безопасности Афганистана, сообщает Газета.ru со ссылкой на The Washington Post.

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"На саммите НАТО в Варшаве, который начнется 8 июля, США и союзники попытаются изыскать дополнительные средства на поддержку афганских сил до 2020 года. При этом 10,5 миллиарда долларов может выделить американская сторона, которая поддерживает Кабул оружием, топливом и боеприпасами в борьбе против талибов", - говорится в сообщении.

На этой неделе после встречи министров обороны стран НАТО было принято решение о продолжении финансировании армии Афганистана вплоть до 2020 года.

Коалиция во главе с НАТО завершила боевую миссию в Афганистане 31 декабря 2014 года. С 1 января альянс начал в стране новую невоенную операцию в составе 12 тысяч человек военнослужащих, в задачи которых входит обучение и консультирование афганских силовых структур.