Apple отказалась поддерживать республиканцев из-за Трампа - СМИ

Корпорация Apple отказалась поддерживать Республиканскую партию из-за высказываний миллиардера Дональда Трампа по поводу женщин, мигрантов и меньшинств, сообщает Slon.ru.

"Компания перестанет поддерживать партию, как финансово, так и с помощью технологий", - говорится в сообщении.

Тем временем, поддержку партии продолжат оказывать Facebook, Google и Microsoft, все из которых заявили о готовности поддержать съезд партии в Кливленде.

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"Пока не ясно, будет ли Apple оказывать поддержку Демократической партии во время съезда в Филадельфии. В компании отказались прокомментировать данные сведения", - отмечает издание.

В 2008 году Apple оказала финансовую поддержку в размере 140 тысяч долларов обеим партиям, Республиканской и Демократической. В 2012 году демократы сами отказались от любой поддержки со стороны предпринимателей.

В феврале 2016 года Трамп призывал начать бойкот продукции Apple после ее отказа от сотрудничества с ФБР. До этого он хотел перенести все производство компании из Китая в США.

Миллиардер Дональд Трамп получил необходимое количество голосов для выдвижения от республиканцев еще 26 мая. В июле 2016 года будут официально объявлены единые кандидаты на пост президента США от Демократической и Республиканской партии. Сами президентские выборы пройдут 8 ноября 2016 года.