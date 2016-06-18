В Петербурге на мосту имени Кадырова вывесили баннер с призывом убивать русских

В Красносельском районе Санкт-Петербурга на мосту, которому губернатор Георгий Полтавченко присвоил имя первого президента Чеченской республики Ахмата Кадырова, вывесили баннер с призывом к убийствам русских, сообщает агентство FlashNord.

Прокуратура Санкт-Петербурга начала проверку по факту появления баннера.

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"Мы начали проверку. Есть основания предполагать, что в действиях организаторов акции усматриваются признаки разжигания национальной розни", - сообщил агентству источник в российском надзорном органе.

Как сообщалось, 30 мая присвоить мосту через Дудергофский канал имя Ахмата Кадырова рекомендовала Топонимическая комиссия. Против присвоения мосту имени А.Кадырова выступили известные деятели культуры, в городе прошел протестный митинг.

В четверг в Смольном подтвердили, что постановление о присвоение мосту в Красносельском районе города имени Ахмата Кадырова подписано губернатором Г.Полтавченко.

Как сообщалось, глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил губернатора и жителей северной столицы за присвоение мосту имени его отца.