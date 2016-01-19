В Германии будут судить 95-летнего бывшего эсэсовца

Представитель суда сообщил, что судебный процесс в окружном суде Нойбранденбурга начнется 29 февраля, передает Deutsche Welle со ссылкой на агентство dpa.

Ход рассмотрения дела будет зависеть от состояния здоровья обвиняемого, заявили в суде. Мужчине предъявлено подозрение в причастности к смерти 3681 лица в газовых камерах. Мужчина в период с 15 августа по 14 сентября 1944 года служил в медико-санитарной службе СС в концлагере "".

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В прошлом году окружной суд отказался рассматривать дело из-за состояния здоровья обвиняемого. Впрочем, высший земельный суд по результатам новой психиатрической экспертизы признал мужчину "ограниченно дееспособным".

В 1948 году в Польше его уже был приговорен к трем годам заключения. После того, как он отбыл наказание, обвиняемый вернулся в Мекленбург-Переднюю Померанию, где занимался сельским хозяйством.

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